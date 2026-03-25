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Entrepôts à vendre en gorodskoj okrug Serpuhov, Russie

propriété commerciale
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Entrepôt 1 500 m² dans Borisovo, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Borisovo, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
Numéro d'identification: w10936 Un hangar de 1500 m2 est à louer, une porte au niveau "0", h…
$9,317
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Entrepôt 6 500 m² dans gorodskoj okrug Serpuhov, Russie
Entrepôt 6 500 m²
gorodskoj okrug Serpuhov, Russie
Surface 6 500 m²
Sol 1
Numéro d'identification: w6766 Un complexe de production d'une superficie de 7500 m2 est pro…
$10,99M
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Entrepôt 1 620 m² dans Serpoukhov, Russie
Entrepôt 1 620 m²
Serpoukhov, Russie
Surface 1 620 m²
Sol 1
Numéro d'identification: w12275 Entrepôt frigorifique de classe C à louer. Région de Moscou,…
$10,062
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Entrepôt 19 000 m² dans Kargasino, Russie
Entrepôt 19 000 m²
Kargasino, Russie
Surface 19 000 m²
Sol 1
Santé Vente de la ferme pour restauration ou reconstruction pour entrepôt, production. Elect…
$1,58M
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Entrepôt 6 480 m² dans Serpoukhov, Russie
Entrepôt 6 480 m²
Serpoukhov, Russie
Surface 6 480 m²
Sol 1
A Classe C entrepôt froid est offert à la location. Région de Moscou, g Serpukhov, autoroute…
$40,249
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