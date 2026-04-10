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Entrepôts à vendre en municipalnyj okrug Istra, Russie

propriété commerciale
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24 propriétés total trouvé
Entrepôt 20 000 m² dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Entrepôt 20 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russie
Surface 20 000 m²
Sol 1
Construction-à-cuit: classe moderne Un entrepôt chauffé Superficie totale : 20 000 m2. Il e…
$314,338
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Entrepôt 59 500 m² dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Entrepôt 59 500 m²
municipalnyj okrug Istra, Russie
Surface 59 500 m²
Sol 1
Construisez-vous ! Classe chauffée Un entrepôt à louer. La superficie totale est de 59 500 m…
$935,157
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Entrepôt 7 000 m² dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Entrepôt 7 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russie
Surface 7 000 m²
Sol 1
Parc Industriel "Novopetrovskoye": la solution idéale pour les entreprises Entrepôt, classe…
$110,018
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Entrepôt 20 000 m² dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Entrepôt 20 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russie
Surface 20 000 m²
Sol 1
Construction-à-cuit: classe moderne Un entrepôt chauffé Superficie totale : 20 000 m2. Il e…
$31,43M
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Entrepôt 10 000 m² dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Entrepôt 10 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russie
Surface 10 000 m²
Sol 1
Construisez-vous ! Classe chauffée Un entrepôt à louer. La superficie totale de 10 000 m2 (i…
$157,169
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Entrepôt 100 000 m² dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Entrepôt 100 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russie
Surface 100 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Istra, village de Petrovsky, t…
$2,81M
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Entrepôt 20 000 m² dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Entrepôt 20 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russie
Surface 20 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Istra, village de Petrovsky, t…
$360,180
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Entrepôt 59 500 m² dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Entrepôt 59 500 m²
municipalnyj okrug Istra, Russie
Surface 59 500 m²
Sol 1
Construction-à-Cuit: moderne chauffé Entrepôt de catégorie A à louer Superficie totale : 59…
$935,157
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Entrepôt 7 000 m² dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Entrepôt 7 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russie
Surface 7 000 m²
Sol 1
Parc industriel "Novopetrovskoye" classe "A" est situé 78 km. dans la direction ouest de la …
$110,018
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Entrepôt 9 489 m² dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Entrepôt 9 489 m²
municipalnyj okrug Istra, Russie
Surface 9 489 m²
Sol 1
Classe Un entrepôt est offert à la location. La superficie totale est de 9489 m2. De ceux-ci…
$177,723
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Entrepôt 12 000 m² dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Entrepôt 12 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russie
Surface 12 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Istra, village de Petrovsky, t…
$216,108
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Entrepôt 30 000 m² dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Entrepôt 30 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russie
Surface 30 000 m²
Sol 1
Construisez-vous ! Classe chauffée Un entrepôt à louer. Superficie totale de 30 000 m2 (il y…
$471,508
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Entrepôt 10 000 m² dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Entrepôt 10 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russie
Surface 10 000 m²
Sol 1
Construction-à-cuit: classe moderne Un entrepôt chauffé Superficie totale: 10 000 m2. Il es…
$157,169
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Entrepôt 6 620 m² dans Rumancevo, Russie
Entrepôt 6 620 m²
Rumancevo, Russie
Surface 6 620 m²
Sol 1
Le complexe de production, situé à 50 km de la Ring Road de Moscou, la première ligne de Vol…
$7,34M
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Entrepôt 6 000 m² dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Entrepôt 6 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russie
Surface 6 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Istra, village de Petrovsky, t…
$108,054
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Entrepôt 100 000 m² dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Entrepôt 100 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russie
Surface 100 000 m²
Sol 1
Parc industriel "Novopetrovskoye" classe "A" est situé 78 km. dans la direction ouest de la …
$157,17M
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Entrepôt 50 000 m² dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Entrepôt 50 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russie
Surface 50 000 m²
Sol 1
Construction-à-cuit: classe moderne Un entrepôt chauffé Superficie totale: 50 000 m2. Il es…
$78,58M
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Entrepôt 100 000 m² dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Entrepôt 100 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russie
Surface 100 000 m²
Sol 1
Construction-à-cuit: classe moderne Un entrepôt chauffé Superficie totale : 119 000 m2. Il …
$1,87M
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Entrepôt 100 000 m² dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Entrepôt 100 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russie
Surface 100 000 m²
Sol 1
Parc industriel "Novopetrovskoye" classe "A" est situé 78 km. dans la direction ouest de la …
$3,74M
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Entrepôt 50 000 m² dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Entrepôt 50 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russie
Surface 50 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Istra, village de Petrovsky, t…
$900,449
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Entrepôt 20 000 m² dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Entrepôt 20 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russie
Surface 20 000 m²
Sol 1
Construisez-vous ! Classe chauffée Un entrepôt à louer. Surface totale de 20 000 m2 (il y a …
$314,338
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Entrepôt 30 000 m² dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Entrepôt 30 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russie
Surface 30 000 m²
Sol 1
Construction-à-cuit: classe moderne Un entrepôt chauffé Superficie totale : 30 000 m2. Il e…
$471,508
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Entrepôt 100 000 m² dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Entrepôt 100 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russie
Surface 100 000 m²
Sol 1
Construisez-vous ! Classe chauffée Un entrepôt à louer. La superficie totale est de 119 000 …
$1,87M
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Entrepôt 10 000 m² dans municipalnyj okrug Istra, Russie
Entrepôt 10 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Russie
Surface 10 000 m²
Sol 1
Construction-à-cuit: classe moderne Un entrepôt chauffé Superficie totale: 10 000 m2. Il es…
$15,72M
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