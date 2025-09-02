Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. Gaginsky District
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Gaginsky District, Russie

1 propriété total trouvé
Maison dans Gaginsky District, Russie
Maison
Gaginsky District, Russie
Surface 50 m²
Nombre d'étages 1
Nous offrons à votre attention une maison résidentielle confortable dans le village pittores…
$12,367
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Gaginsky District, Russie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller