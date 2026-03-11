Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Russie
  3. City district Stupino
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en City district Stupino, Russie

Stoupino
6
Entrepôt Supprimer
Tout effacer
9 propriétés total trouvé
Entrepôt 2 220 m² dans Stoupino, Russie
Entrepôt 2 220 m²
Stoupino, Russie
Surface 2 220 m²
Sol 1
A Classe B entrepôt chaud chauffé est offert à la location. Région de Moscou, Stupino, rue d…
$25,958
Laisser une demande
Entrepôt 1 500 m² dans Ivanovskoye, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Ivanovskoye, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, Stupino, village Ivanovskoye…
$17,348
Laisser une demande
Entrepôt 3 441 m² dans Stoupino, Russie
Entrepôt 3 441 m²
Stoupino, Russie
Surface 3 441 m²
Sol 1
Un entrepôt d'une superficie totale de 3441 m2 est proposé à la location. Situé au sud de la…
$40,235
Laisser une demande
Entrepôt 4 707 m² dans Stoupino, Russie
Entrepôt 4 707 m²
Stoupino, Russie
Surface 4 707 m²
Sol 1
Une surface de production et d'entrepôt de 4706,5 m2 est proposée à la location. Emplacement…
$55,032
Laisser une demande
Entrepôt 1 577 m² dans Stoupino, Russie
Entrepôt 1 577 m²
Stoupino, Russie
Surface 1 577 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L7385 La superficie totale des locaux est de 1576,50 m2. Les locaux…
$3,687
Laisser une demande
Entrepôt 6 696 m² dans Stoupino, Russie
Entrepôt 6 696 m²
Stoupino, Russie
Surface 6 696 m²
Sol 1
Une surface de production et d'entrepôt de 6696 m2 est proposée à la location. Emplacement: …
$78,295
Laisser une demande
Entrepôt 2 777 m² dans Stoupino, Russie
Entrepôt 2 777 m²
Stoupino, Russie
Surface 2 777 m²
Sol 1
Nous vous proposons un entrepôt froid d'une superficie de 2776.8 m2. Emplacement: MO, Stupin…
$21,646
Laisser une demande
Entrepôt 7 950 m² dans Mikhnevo, Russie
Entrepôt 7 950 m²
Mikhnevo, Russie
Surface 7 950 m²
Sol 1
Installations de production: 6150 m2. Bureaux: 1800 m2. Terrain: 0,9 ha. Hauteur du plafond:…
$4,47M
Laisser une demande
Entrepôt 2 628 m² dans City district Stupino, Russie
Entrepôt 2 628 m²
City district Stupino, Russie
Surface 2 628 m²
Sol 1
A vendre, un complexe d'entrepôt avec un terrain est proposé. 14235 +/- 42 lits dans la zone…
$2,24M
Laisser une demande

Types de propriétés en City district Stupino

propriété commerciale
Realting.com
Aller