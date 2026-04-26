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Maisons à vendre en Cherek District, Russie

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Verkhniaïa Balkaria, Russie
Maison 3 chambres
Verkhniaïa Balkaria, Russie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 140 m²
Sol 2/2
Maison de première ligne à Silo, île de Krk (péninsule) ! La zone résidentielle de cette vi…
$1,51M
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Cherek District, Russie

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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