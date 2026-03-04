Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Russie
  3. Boksitogorsky District
  4. Commercial

Immobilier commercial en Boksitogorsky District, Russie

2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 2 250 m² dans Pikalyovo, Russie
Propriété commerciale 2 250 m²
Pikalyovo, Russie
Surface 2 250 m²
Sol 1/1
Art. 92217395. Vente du complexe de production et d'entrepôt à 3 km de la KAD, New Devyatkin…
$4,00M
