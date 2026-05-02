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Entrepôts à vendre en Bogorodsky city district, Russie

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Obukhovo
16
Noguinsk
13
Staraya Kupavna
7
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58 propriétés total trouvé
Entrepôt 5 904 m² dans Noguinsk, Russie
Entrepôt 5 904 m²
Noguinsk, Russie
Surface 5 904 m²
Sol 1
Le complexe de production et d'entrepôt LIGHT INDUSTRIEL est situé à 45 km de la Ring Road d…
$9,45M
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Entrepôt 22 000 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 22 000 m²
Obukhovo, Russie
Surface 22 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Noginsk, rp Obukhovo, ter Obuk…
$372,932
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Entrepôt 2 160 m² dans Staraya Kupavna, Russie
Entrepôt 2 160 m²
Staraya Kupavna, Russie
Surface 2 160 m²
Sol 1
Il y a un bureau chaud de 50 m2 divisé par 20-25 m2 Numéro d'identification: w14432
$14,406
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Entrepôt 9 000 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 9 000 m²
Obukhovo, Russie
Surface 9 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Noginsk, rp Obukhovo, ter Obuk…
$152,563
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Entrepôt 1 368 m² dans Noguinsk, Russie
Entrepôt 1 368 m²
Noguinsk, Russie
Surface 1 368 m²
Sol 1
Le complexe de production et d'entrepôt LIGHT INDUSTRIEL est situé à 45 km de la Ring Road d…
$24,330
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Entrepôt 1 368 m² dans Noguinsk, Russie
Entrepôt 1 368 m²
Noguinsk, Russie
Surface 1 368 m²
Sol 1
Le complexe de production et d'entrepôt LIGHT INDUSTRIEL est situé à 45 km de la Ring Road d…
$2,19M
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Entrepôt 5 904 m² dans Noguinsk, Russie
Entrepôt 5 904 m²
Noguinsk, Russie
Surface 5 904 m²
Sol 1
Le complexe de production et d'entrepôt LIGHT INDUSTRIEL est situé à 45 km de la Ring Road d…
$105,003
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Entrepôt 23 616 m² dans Noguinsk, Russie
Entrepôt 23 616 m²
Noguinsk, Russie
Surface 23 616 m²
Sol 1
Le complexe de production et d'entrepôt LIGHT INDUSTRIEL est situé à 45 km de la Ring Road d…
$37,80M
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Entrepôt 12 000 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 12 000 m²
Obukhovo, Russie
Surface 12 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Noginsk, rp Obukhovo, ter Obuk…
$203,417
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Entrepôt 1 512 m² dans Noguinsk, Russie
Entrepôt 1 512 m²
Noguinsk, Russie
Surface 1 512 m²
Sol 1
Le complexe de production et d'entrepôt LIGHT INDUSTRIEL est situé à 45 km de la Ring Road d…
$2,42M
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Entrepôt 11 808 m² dans Noguinsk, Russie
Entrepôt 11 808 m²
Noguinsk, Russie
Surface 11 808 m²
Sol 1
Le complexe de production et d'entrepôt LIGHT INDUSTRIEL est situé à 45 km de la Ring Road d…
$18,90M
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Entrepôt 1 500 m² dans Staraya Kupavna, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Staraya Kupavna, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, Noginsk, Staraya Kupavna, ru…
$16,952
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Entrepôt 11 808 m² dans Noguinsk, Russie
Entrepôt 11 808 m²
Noguinsk, Russie
Surface 11 808 m²
Sol 1
Le complexe de production et d'entrepôt LIGHT INDUSTRIEL est situé à 45 km de la Ring Road d…
$210,007
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Entrepôt 1 512 m² dans Noguinsk, Russie
Entrepôt 1 512 m²
Noguinsk, Russie
Surface 1 512 m²
Sol 1
Le complexe de production et d'entrepôt LIGHT INDUSTRIEL est situé à 45 km de la Ring Road d…
$26,891
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Entrepôt 23 616 m² dans Noguinsk, Russie
Entrepôt 23 616 m²
Noguinsk, Russie
Surface 23 616 m²
Sol 1
Le complexe de production et d'entrepôt LIGHT INDUSTRIEL est situé à 45 km de la Ring Road d…
$420,013
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Entrepôt 15 000 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 15 000 m²
Obukhovo, Russie
Surface 15 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Noginsk, RP Obukhovo, ter Atla…
$283,450
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Entrepôt 2 200 m² dans Bolsoe Bunkovo, Russie
Entrepôt 2 200 m²
Bolsoe Bunkovo, Russie
Surface 2 200 m²
Sol 1
Lieu: Moscou région, Noginsk, Bolshaya Bunkovo village, Proletarskaya str., 12 Superficie :…
$26,41M
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Entrepôt 1 000 m² dans Bolsoe Bunkovo, Russie
Entrepôt 1 000 m²
Bolsoe Bunkovo, Russie
Surface 1 000 m²
Sol 1
Lieu: Moscou région, Noginsk, Bolshaya Bunkovo village, Proletarskaya str., 12 Superficie: …
$11,338
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Entrepôt 5 904 m² dans Noguinsk, Russie
Entrepôt 5 904 m²
Noguinsk, Russie
Surface 5 904 m²
Sol 1
Vente Complexe de production et d'entreposage de la classe "A" Une zone protégée avec vidéo…
$9,45M
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Entrepôt 10 474 m² dans Staraya Kupavna, Russie
Entrepôt 10 474 m²
Staraya Kupavna, Russie
Surface 10 474 m²
Sol 1
Un entrepôt chaud de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, Noginsk, ter autorout…
$12,57M
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Entrepôt 20 000 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 20 000 m²
Obukhovo, Russie
Surface 20 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhov…
$347,165
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Entrepôt 12 000 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 12 000 m²
Obukhovo, Russie
Surface 12 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhov…
$208,299
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Entrepôt 5 184 m² dans Staraya Kupavna, Russie
Entrepôt 5 184 m²
Staraya Kupavna, Russie
Surface 5 184 m²
Sol 1
À vendre est offert chaud chaud entrepôt classe A. Région de Moscou, Noginsk, ter autoroute …
$6,22M
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Entrepôt 6 000 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 6 000 m²
Obukhovo, Russie
Surface 6 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhov…
$104,150
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Entrepôt 7 312 m² dans Bolsoe Bunkovo, Russie
Entrepôt 7 312 m²
Bolsoe Bunkovo, Russie
Surface 7 312 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Noginsk, village de Bolshaya B…
$118,991
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Entrepôt 1 850 m² dans Kudinovo, Russie
Entrepôt 1 850 m²
Kudinovo, Russie
Surface 1 850 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, Noginsk, village de Kudinovo…
$25,911
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Entrepôt 3 751 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 3 751 m²
Obukhovo, Russie
Surface 3 751 m²
Sol 1
F-A : Un entrepôt de classe "A" est offert à la location. Lieu: MO, Noginsk, RP Obukhovo, 25…
$60,456
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Entrepôt 100 000 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 100 000 m²
Obukhovo, Russie
Surface 100 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhov…
$2,12M
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Entrepôt 7 500 m² dans Bolsoe Bunkovo, Russie
Entrepôt 7 500 m²
Bolsoe Bunkovo, Russie
Surface 7 500 m²
Sol 1
A Classe Un entrepôt chauffé est proposé à la vente. Région de Moscou, Noginsk, Bolshaya Bun…
$9,00M
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Entrepôt 1 500 m² dans Bogorodsky city district, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Bogorodsky city district, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
Entrepôt de classe B chauffé 1500 m2 Lieu: Parc industriel M7 – M12, région de Moscou, quar…
$20,008
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