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Immobilier commercial en Bogorodsky city district, Russie

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Obukhovo
16
Noguinsk
12
Staraya Kupavna
8
60 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 576 m² dans Elektroougli, Russie
Propriété commerciale 576 m²
Elektroougli, Russie
Surface 576 m²
L'espace commercial occupe le premier étage et le rez-de-chaussée d'un bâtiment de 5 étages …
$548,879
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Propriété commerciale 811 m² dans Elektroougli, Russie
Propriété commerciale 811 m²
Elektroougli, Russie
Surface 811 m²
L'espace commercial occupe le premier étage et le rez-de-chaussée d'un bâtiment de 5 étages …
$772,796
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Entrepôt 3 000 m² dans Bolsoe Bunkovo, Russie
Entrepôt 3 000 m²
Bolsoe Bunkovo, Russie
Surface 3 000 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L7832 Des bâtiments de production et d'entrepôt autonomes de la cla…
$3,18M
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Entrepôt 1 368 m² dans Noguinsk, Russie
Entrepôt 1 368 m²
Noguinsk, Russie
Surface 1 368 m²
Sol 1
Le complexe de production et d'entrepôt LIGHT INDUSTRIEL est situé à 45 km de la Ring Road d…
$1,93M
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Entrepôt 5 184 m² dans Staraya Kupavna, Russie
Entrepôt 5 184 m²
Staraya Kupavna, Russie
Surface 5 184 m²
Sol 1
À vendre est offert chaud chaud entrepôt classe A. Région de Moscou, Noginsk, ter autoroute …
$5,50M
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Entrepôt 3 751 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 3 751 m²
Obukhovo, Russie
Surface 3 751 m²
Sol 1
F-A : Un entrepôt de classe "A" est offert à la location. Lieu: MO, Noginsk, RP Obukhovo, 25…
$53,383
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TekceTekce
Entrepôt 4 500 m² dans Bolsoe Bunkovo, Russie
Entrepôt 4 500 m²
Bolsoe Bunkovo, Russie
Surface 4 500 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L7835 Les bâtiments de production et d'entrepôt dans un nouveau par…
$4,77M
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Entrepôt 1 200 m² dans Bolsoe Bunkovo, Russie
Entrepôt 1 200 m²
Bolsoe Bunkovo, Russie
Surface 1 200 m²
Sol 1
Lieu: Moscou région, Noginsk, Bolshaya Bunkovo village, Proletarskaya str., 12 Caractéristi…
$12,014
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Entrepôt 25 000 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 25 000 m²
Obukhovo, Russie
Surface 25 000 m²
Sol 1
Location d'entrepôt de classe "A" Lieu: région de Moscou, district de Noginsky Accès pratiq…
$417,150
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Entrepôt 864 m² dans Bolsoe Bunkovo, Russie
Entrepôt 864 m²
Bolsoe Bunkovo, Russie
Surface 864 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, Noginsk, Bolshaya Bunkovo v…
$915,885
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Entrepôt 1 368 m² dans Noguinsk, Russie
Entrepôt 1 368 m²
Noguinsk, Russie
Surface 1 368 m²
Sol 1
Le complexe de production et d'entrepôt LIGHT INDUSTRIEL est situé à 45 km de la Ring Road d…
$16,113
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Entrepôt 1 878 m² dans Kudinovo, Russie
Entrepôt 1 878 m²
Kudinovo, Russie
Surface 1 878 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe B à louer. Région de Moscou, Noginsk, village de Kudinovo…
$22,117
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Entrepôt 12 000 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 12 000 m²
Obukhovo, Russie
Surface 12 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Noginsk, rp Obukhovo, ter Obuk…
$179,620
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Entrepôt 100 000 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 100 000 m²
Obukhovo, Russie
Surface 100 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhov…
$1,88M
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Entrepôt 10 474 m² dans Staraya Kupavna, Russie
Entrepôt 10 474 m²
Staraya Kupavna, Russie
Surface 10 474 m²
Sol 1
Un entrepôt chaud de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, Noginsk, ter autorout…
$11,10M
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Entrepôt 4 500 m² dans Bolsoe Bunkovo, Russie
Entrepôt 4 500 m²
Bolsoe Bunkovo, Russie
Surface 4 500 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L7836 Des bâtiments de production et d'entreposage autonomes de la …
$4,77M
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Entrepôt 7 312 m² dans Bolsoe Bunkovo, Russie
Entrepôt 7 312 m²
Bolsoe Bunkovo, Russie
Surface 7 312 m²
Sol 1
Un entrepôt chaud de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, Noginsk, village de B…
$6,83M
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Entrepôt 1 835 m² dans Bogorodsky city district, Russie
Entrepôt 1 835 m²
Bogorodsky city district, Russie
Surface 1 835 m²
Sol 1
Entrepôt de classe B chauffé 1500 m2 Lieu: Parc industriel M7 – M12, région de Moscou, quar…
$18,371
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Entrepôt 2 160 m² dans Staraya Kupavna, Russie
Entrepôt 2 160 m²
Staraya Kupavna, Russie
Surface 2 160 m²
Sol 1
Il y a un bureau chaud de 50 m2 divisé par 20-25 m2 Numéro d'identification: w14432
$12,721
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Entrepôt 14 624 m² dans Bolsoe Bunkovo, Russie
Entrepôt 14 624 m²
Bolsoe Bunkovo, Russie
Surface 14 624 m²
Sol 1
Un entrepôt chaud de classe A est offert à la vente. Région de Moscou, Noginsk, village de B…
$13,66M
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Entrepôt 3 935 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 3 935 m²
Obukhovo, Russie
Surface 3 935 m²
Sol 1
Location d'entrepôt de classe "A" Lieu: région de Moscou, district de Noginsky Accès pratiq…
$46,343
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Entrepôt 50 000 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 50 000 m²
Obukhovo, Russie
Surface 50 000 m²
Sol 1
Location d'entrepôt de classe "A" Lieu: région de Moscou, district de Noginsky Accès pratiq…
$834,300
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Entrepôt 20 948 m² dans Staraya Kupavna, Russie
Entrepôt 20 948 m²
Staraya Kupavna, Russie
Surface 20 948 m²
Sol 1
À vendre est offert chaud chaud entrepôt classe A. Région de Moscou, Noginsk, ter autoroute …
$22,21M
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Entrepôt 50 000 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 50 000 m²
Obukhovo, Russie
Surface 50 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Noginsk, Obukhovo, ter Obukhov…
$766,378
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Entrepôt 22 000 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 22 000 m²
Obukhovo, Russie
Surface 22 000 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Noginsk, rp Obukhovo, ter Obuk…
$329,303
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Entrepôt 1 512 m² dans Noguinsk, Russie
Entrepôt 1 512 m²
Noguinsk, Russie
Surface 1 512 m²
Sol 1
Le complexe de production et d'entrepôt LIGHT INDUSTRIEL est situé à 45 km de la Ring Road d…
$17,809
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Entrepôt 3 847 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 3 847 m²
Obukhovo, Russie
Surface 3 847 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe "A" est offert à la location. Lieu: MO, Noginsk, RP Obukhovo, 25 km de…
$54,754
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Entrepôt 1 627 m² dans Obukhovo, Russie
Entrepôt 1 627 m²
Obukhovo, Russie
Surface 1 627 m²
Sol 1
Un entrepôt de classe "A" est offert à la location. Lieu: MO, Noginsk, RP Obukhovo, 25 km de…
$23,151
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Entrepôt 3 000 m² dans Bolsoe Bunkovo, Russie
Entrepôt 3 000 m²
Bolsoe Bunkovo, Russie
Surface 3 000 m²
Sol 1
Numéro d'identification: L7833 Des bâtiments de production et d'entrepôt autonomes de la cla…
$3,18M
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Entrepôt 14 624 m² dans Bolsoe Bunkovo, Russie
Entrepôt 14 624 m²
Bolsoe Bunkovo, Russie
Surface 14 624 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, Noginsk, village de Bolshaya B…
$192,629
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