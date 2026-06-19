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Entrepôts à vendre en Balashikhinsky District, Russie

;
Balachikha
27
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37 propriétés total trouvé
Entrepôt 1 642 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 1 642 m²
Balachikha, Russie
Surface 1 642 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13746
$3,46M
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Entrepôt 602 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 602 m²
Balachikha, Russie
Surface 602 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13400
$1,33M
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Entrepôt 10 623 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 10 623 m²
Balachikha, Russie
Surface 10 623 m²
Sol 1
En vente est offert la classe de production et d'entrepôt A (Light Industrial) d'un grand dé…
$20,27M
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International Property AlertInternational Property Alert
Entrepôt 1 527 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 1 527 m²
Balachikha, Russie
Surface 1 527 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13745
$3,22M
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Entrepôt 980 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 980 m²
Balachikha, Russie
Surface 980 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13744
$2,06M
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Entrepôt 4 459 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 4 459 m²
Balachikha, Russie
Surface 4 459 m²
Sol 1
En vente est offert la classe de production et d'entrepôt A (Light Industrial) d'un grand dé…
$8,58M
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TekceTekce
Entrepôt 8 914 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 8 914 m²
Balachikha, Russie
Surface 8 914 m²
Sol 1
En vente est offert la classe de production et d'entrepôt A (Light Industrial) d'un grand dé…
$17,01M
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Entrepôt 540 m² dans Datlovka, Russie
Entrepôt 540 m²
Datlovka, Russie
Surface 540 m²
Sol 1
Nous offrons des locaux nouveaux et technologiques dans un format innovant avec des complexe…
$894,733
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Entrepôt 1 440 m² dans Datlovka, Russie
Entrepôt 1 440 m²
Datlovka, Russie
Surface 1 440 m²
Sol 1
Installations nouvelles et technologiques dans un parc novateur et unique, construit sous la…
$1,96M
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Entrepôt 2 500 m² dans Datlovka, Russie
Entrepôt 2 500 m²
Datlovka, Russie
Surface 2 500 m²
Sol 1
Le site est situé dans la partie sud-est du district de Balashichi, conformément au plan dir…
$27,435
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Entrepôt 5 322 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 5 322 m²
Balachikha, Russie
Surface 5 322 m²
Sol 1
En vente est offert la classe de production et d'entrepôt A (Light Industrial) d'un grand dé…
$10,24M
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Entrepôt 1 800 m² dans Datlovka, Russie
Entrepôt 1 800 m²
Datlovka, Russie
Surface 1 800 m²
Sol 1
Un complexe de production et d'entrepôt de 1800 m2 avec possibilité de division en blocs de …
$18,519
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Entrepôt 1 500 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Balachikha, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
Les deux portes au niveau du panda sont équipées de docouvres. Colonnes d'étape 6x5,8m. La h…
$18,519
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Entrepôt 5 307 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 5 307 m²
Balachikha, Russie
Surface 5 307 m²
Sol 1
En vente est offert la classe de production et d'entrepôt A (Light Industrial) d'un grand dé…
$10,21M
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Entrepôt 818 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 818 m²
Balachikha, Russie
Surface 818 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13401
$1,81M
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Entrepôt 1 296 m² dans Datlovka, Russie
Entrepôt 1 296 m²
Datlovka, Russie
Surface 1 296 m²
Sol 1
Installations nouvelles et technologiques dans un parc novateur et unique, construit sous la…
$1,83M
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Entrepôt 9 777 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 9 777 m²
Balachikha, Russie
Surface 9 777 m²
Sol 1
En vente est offert la classe de production et d'entrepôt A (Light Industrial) d'un grand dé…
$18,65M
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Entrepôt 1 034 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 1 034 m²
Balachikha, Russie
Surface 1 034 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w12919
$2,28M
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Entrepôt 1 500 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 1 500 m²
Balachikha, Russie
Surface 1 500 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt de classe A chaud. Région de Moscou, g Balashikha, ter zone communa…
$27,435
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Entrepôt 2 410 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 2 410 m²
Balachikha, Russie
Surface 2 410 m²
Sol 1
Nous offrons un entrepôt chaud de classe A+. Région de Moscou, g Balashikha, mkr Saltykovka,…
$49,588
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Entrepôt 1 095 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 1 095 m²
Balachikha, Russie
Surface 1 095 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13743
$2,31M
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Entrepôt 7 000 m² dans Balashikhinsky District, Russie
Entrepôt 7 000 m²
Balashikhinsky District, Russie
Surface 7 000 m²
Sol 1
Classe chauffée Un entrepôt à louer. Cette annonce est pertinente. Superficie totale de 3 00…
$184,506
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Entrepôt 1 203 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 1 203 m²
Balachikha, Russie
Surface 1 203 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13402
$2,66M
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Entrepôt 1 635 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 1 635 m²
Balachikha, Russie
Surface 1 635 m²
Sol 1
étape Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13403
$3,61M
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Entrepôt 1 008 m² dans Datlovka, Russie
Entrepôt 1 008 m²
Datlovka, Russie
Surface 1 008 m²
Sol 1
Installations nouvelles et technologiques dans un parc novateur et unique, construit sous la…
$1,56M
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Entrepôt 3 000 m² dans Balashikhinsky District, Russie
Entrepôt 3 000 m²
Balashikhinsky District, Russie
Surface 3 000 m²
Sol 1
Nous offrons à la location une chambre dans un complexe d'entrepôt moderne de classe A. Actu…
$79,074
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Entrepôt 3 000 m² dans Cernoe, Russie
Entrepôt 3 000 m²
Cernoe, Russie
Surface 3 000 m²
Sol 1
A Classe C entrepôt isolé est offert à la location. Région de Moscou, Balashikha, village de…
$34,979
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Entrepôt 4 455 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 4 455 m²
Balachikha, Russie
Surface 4 455 m²
Sol 1
En vente est offert la classe de production et d'entrepôt A (Light Industrial) d'un grand dé…
$8,57M
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Entrepôt 3 054 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 3 054 m²
Balachikha, Russie
Surface 3 054 m²
Sol 1
étape de la colonne - 12x18 Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w13748
$6,43M
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Entrepôt 1 804 m² dans Balachikha, Russie
Entrepôt 1 804 m²
Balachikha, Russie
Surface 1 804 m²
Sol 1
étape Prêt à entrer – septembre 2026. Numéro d'identification: w12918
$3,99M
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Types de propriétés en Balashikhinsky District

propriété commerciale
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