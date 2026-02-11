Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Bagrationovsky District, Russie

2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Nivenskoye, Russie
Appartement 2 chambres
Nivenskoye, Russie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 78 m²
Sol 3/8
Offre exclusive dans le complexe résidentiel "Pish Village" - un appartement de deux pièces …
$441,436
Appartement 2 chambres dans Nivenskoye, Russie
Appartement 2 chambres
Nivenskoye, Russie
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 2/2
Je vends un appartement de 2 pièces dans la rue. Oilmen, Pos. Nivenskoye. 2 chambres isolée…
$42,858
