Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Roumanie
  3. Sibiu
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Sibiu, Roumanie

;
1 propriété total trouvé
Guesthouse Property in Romania dans Fantanele, Roumanie
UP UP
Guesthouse Property in Romania
Fantanele, Roumanie
Surface 4 215 m²
Nombre d'étages 3
Une occasion exceptionnelle d'investissement dans l'hôtellerie est maintenant disponible sur…
$440,536
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller