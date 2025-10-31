Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Roumanie
  3. Sector 6
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Sector 6, Roumanie

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Bucarest, Roumanie
Studio 1 chambre
Bucarest, Roumanie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 55 m²
Sol 2/8
We offer you for sell a very modern studio for sell. Great investment opportunity, perfect f…
$58,608
Agence
North Real Estate
Langues
English
Caractéristiques des propriétés en Sector 6, Roumanie

Bon marché
Luxe
