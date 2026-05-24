Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Roumanie
  3. Sector 5
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Sector 5, Roumanie

;
1 propriété total trouvé
Prime Ultra-Central Investment | Exceptional Building Near Palace of the Parliament dans Bucarest, Roumanie
Prime Ultra-Central Investment | Exceptional Building Near Palace of the Parliament
Bucarest, Roumanie
Surface 888 m²
Nombre d'étages 4
Découvrez un joyau immobilier rare au cœur absolu de Bucarest. Construit en 2012, Cette prop…
$754,260
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller