  1. Realting.com
  2. Roumanie
  3. Neamț
  4. Commercial
  5. Bureau

Bureaux à vendre en Neamt, Roumanie

1 propriété total trouvé
Bureau 205 282 m² dans Sabaoani, Roumanie
Bureau 205 282 m²
Sabaoani, Roumanie
Surface 205 282 m²
Sol 1/1
219,817 m2 plate-forme industrielle Roman, Comté de Neamț, Roumanie. Stratégiquement situé e…
$29,14M
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
