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Bord du lac Penthouses à vendre en Constanta, Roumanie

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Penthouse 3 chambres dans Mamaia, Roumanie
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Penthouse 3 chambres
Mamaia, Roumanie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 343 m²
Sol 8/8
Nous sommes en train de rationaliser nos exploitations et désigné villa Athena* penthouse à …
$808,684
T.V.A.
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avec Terrasse
avec Vue sur la mer
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