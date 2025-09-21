Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Santarém
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Santarém, Portugal

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 4 chambres dans Tomar, Portugal
Appartement 4 chambres
Tomar, Portugal
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 130 m²
Sol 3/3
Nouveaux appartements, prêts pour l'occupation. Bâtiment moderne construit en 2024. L'appart…
$434,586
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Santarém, Portugal

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller