Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Portalegre
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Portalegre, Portugal

Crato
4
4 propriétés total trouvé
Maison 10 chambres dans Crato, Portugal
Maison 10 chambres
Crato, Portugal
Chambres 10
Nombre de salles de bains 3
Surface 450 m²
Villa for rehabilitation with 450 m2 of gross construction area and terrace with 74 m2, loca…
$175,121
Laisser une demande
Maison 10 chambres dans Crato, Portugal
Maison 10 chambres
Crato, Portugal
Chambres 10
Nombre de salles de bains 3
Surface 450 m²
Villa pour la réhabilitation avec 450 m2 de zone de construction brute et terrasse avec 74 m…
$174,793
Laisser une demande
Maison 10 chambres dans Crato, Portugal
Maison 10 chambres
Crato, Portugal
Chambres 10
Nombre de salles de bains 3
Surface 450 m²
Villa for rehabilitation with 450 m2 of gross construction area and terrace with 74 m2, loca…
$175,121
Laisser une demande
Otium DevelopmentOtium Development
Maison 10 chambres dans Crato, Portugal
Maison 10 chambres
Crato, Portugal
Chambres 10
Nombre de salles de bains 3
Surface 450 m²
Villa pour la réhabilitation avec 450 m2 de zone de construction brute et terrasse avec 74 m…
$174,793
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Portalegre, Portugal

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller