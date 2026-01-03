Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Odiaxere
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrain de golf

Maisons près du club de golf à vendre en Odiaxere, Portugal

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Odiaxere, Portugal
Villa 4 chambres
Odiaxere, Portugal
Chambres 4
Surface 400 m²
Une occasion rare d'avoir une villa moderne d'un étage conçue par l'un des architectes portu…
$1,80M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller