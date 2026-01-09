Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec terrasse à vendre en Obidos, Portugal

villas
10
maisons de ville
3
9 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Vau, Portugal
Maison de ville 3 chambres
Vau, Portugal
Chambres 3
Surface 145 m²
Le complexe de golf récemment ouvert est situé dans l'ouest du Portugal. Il s'agit d'un nouv…
$652,605
Laisser une demande
Duplex 3 chambres dans Vau, Portugal
Duplex 3 chambres
Vau, Portugal
Chambres 3
Surface 148 m²
Appartement neuf et nbsp; Avec trois chambres avec salles de bains, un salon et une salle à …
$594,336
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Vau, Portugal
Villa 2 chambres
Vau, Portugal
Chambres 2
Surface 119 m²
Villa d'un étage avec 2 chambres, 119 m2, surface totale construite, située dans l'hôtel de …
$372,917
Laisser une demande
Sky ApartmentsSky Apartments
Villa 3 chambres dans Obidos, Portugal
Villa 3 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 3
Surface 146 m²
Vila est situé entre l'idyllique obidos médiéval et la belle ville de Caldas da Rainha.Avec …
$437,012
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Vau, Portugal
Villa 3 chambres
Vau, Portugal
Chambres 3
Surface 157 m²
La maison est située dans l'un des quartiers les plus calmes d'Obidos, Perola da Lagoa.Il es…
$407,878
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Amoreira, Portugal
Maison de ville 3 chambres
Amoreira, Portugal
Chambres 3
Surface 190 m²
Cette charmante maison de ville est située dans une copropriété sur le terrain de Praia d'el…
$407,878
Laisser une demande
AtlantaAtlanta
Villa 3 chambres dans Vau, Portugal
Villa 3 chambres
Vau, Portugal
Chambres 3
Surface 138 m²
Villa de 3 chambres, 138 m2, située sur un terrain de 1013 m2, avec parking et un espace ouv…
$419,532
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Vau, Portugal
Villa 4 chambres
Vau, Portugal
Chambres 4
Surface 291 m²
Villa à Lagoa de Obidou, près de la plage et des terrains de golf, sur un terrain de 1163 m2…
$1,27M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Vau, Portugal
Villa 4 chambres
Vau, Portugal
Chambres 4
Surface 337 m²
La villa de 4 chambres d'une superficie de 310 m2 est située sur un terrain de 1227 m2. Cham…
$693,392
Laisser une demande
CultureCulture
