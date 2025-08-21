Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Mafra
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Mafra, Portugal

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Mafra, Portugal
Maison 3 chambres
Mafra, Portugal
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Sol 2/2
La maison est située dans la ville de Mafra. Mafra est la capitale administrative de la comm…
$931,101
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller