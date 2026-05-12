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Appartements avec terrasse à vendre en Ferragudo, Portugal

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Appartement 3 chambres dans Ferragudo, Portugal
Appartement 3 chambres
Ferragudo, Portugal
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 143 m²
Sol 1/2
This charming, typical Portuguese townhouse in good condition, painted in blue and white, ha…
$559,860
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Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
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