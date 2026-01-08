Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Castelo Branco
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Castelo Branco, Portugal

3 propriétés total trouvé
Maison 7 chambres dans Idanha a Nova, Portugal
Maison 7 chambres
Idanha a Nova, Portugal
Chambres 7
Nombre de salles de bains 3
Villa de 7 chambres, 400 m2, située sur un terrain de 442 m2 où il y a 3 autres bâtiments an…
$140,106
Laisser une demande
Villa 8 chambres dans Castelo Branco, Portugal
Villa 8 chambres
Castelo Branco, Portugal
Chambres 8
Nombre de salles de bains 8
Surface 320 m²
Maison ou villa n° 1266/21
$441,526
Laisser une demande
