Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Calheta
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Calheta, Portugal

villas
7
3 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Arco da Calheta, Portugal
Villa 3 chambres
Arco da Calheta, Portugal
Chambres 3
Surface 240 m²
The new modern villa of 240 m2 is located on a plot of 800 m2. The villa is one-story, built…
$641,655
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Calheta, Portugal
Villa 3 chambres
Calheta, Portugal
Chambres 3
Surface 294 m²
La maison minimaliste a la disposition suivante:Spacieux salon/salle à manger, cuisine ouver…
$874,985
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Calheta, Portugal
Maison 3 chambres
Calheta, Portugal
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 829 m²
Nombre d'étages 3
Brand New modern Villa 3 Bedrooms with panoramic Ocean views Swimming pool Location: M…
$907,435
Laisser une demande
Monte OnlineMonte Online
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller