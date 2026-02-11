Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Beja, Portugal

Serpa
4
5 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Serpa, Portugal
Maison 4 chambres
Serpa, Portugal
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 550 m²
Propriété de 100 hectares, située à Serpa, Beja, Alentejo, et dispose d'une villa de 550 m2 …
$1,75M
Laisser une demande
Otium DevelopmentOtium Development
Villa 5 chambres dans Ferreira do Alentejo, Portugal
Villa 5 chambres
Ferreira do Alentejo, Portugal
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 470 m²
Explore this exceptional 30-hectare property in the Alentejo, with an excellent villa and a …
$3,52M
Laisser une demande
Caractéristiques des propriétés en Beja, Portugal

