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Villas à vendre en Zyrardow County, Pologne

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2 propriétés total trouvé
Villa 4 chambres dans Sokule, Pologne
Villa 4 chambres
Sokule, Pologne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
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Nombre d'étages 1
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Villa 3 chambres dans Sokule, Pologne
Villa 3 chambres
Sokule, Pologne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 385 m²
Nombre d'étages 1
LA CHAMBRE UNIQUE TRES ÉLEGENTESi vous cherchez une maison dans un cadre paisible et verdoya…
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