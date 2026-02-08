Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  Pologne
  2. Pologne
  Résidentiel
  Maison
  5. Maison

Maisons à vendre en Zielona Gora County, Pologne

1 propriété total trouvé
Maison 5 chambres dans Brzezie k Sulechowa, Pologne
Maison 5 chambres
Brzezie k Sulechowa, Pologne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 275 m²
Nombre d'étages 2
Maison individuelle / Lubuskie, 66-100 Brzezie k. Sulechowa / Prêt à vivreA vendre une maiso…
$337,680
Caractéristiques des propriétés en Zielona Gora County, Pologne

