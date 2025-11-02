Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Zgierz County
  4. Location longue durée
  5. Studio

Loyer mensuel de studios en Zgierz County, Pologne

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Zgierz, Pologne
Studio 1 chambre
Zgierz, Pologne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 38 m²
For rent a studio apartment with a separate bedroom, located on the 1st floor, in a beautifu…
$746
par mois
Agence
Fox Promotion S.C
Langues
English, Polski, Français
