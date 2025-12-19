Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Zgierz County
  4. Location longue durée
  5. Appartement

Loyer mensuel de appartements en Zgierz County, Pologne

2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Sokolniki, Pologne
Appartement 2 chambres
Sokolniki, Pologne
Nombre de pièces 2
Surface 65 m²
A louer un appartement de 65 m2 situé au coeur de Łódш, dans un excellent emplacement – just…
$698
par mois
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Studio 1 chambre dans Zgierz, Pologne
Studio 1 chambre
Zgierz, Pologne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 38 m²
A louer un studio avec une chambre à coucher séparée, situé au 1er étage, dans une belle mai…
$767
par mois
Agence
Fox Promotion S.C
Langues
English, Polski, Français
