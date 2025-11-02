Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Chalets à vendre en Zgierz County, Pologne

1 propriété total trouvé
Chalet 2 chambres dans Sokolniki, Pologne
Chalet 2 chambres
Sokolniki, Pologne
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Nombre d'étages 2
$274,584
Caractéristiques des propriétés en Zgierz County, Pologne

