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Appartements à vendre en Wolsztyn County, Pologne

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Appartement dans Oslonin, Pologne
Appartement
Oslonin, Pologne
Surface 600 m²
Le site au coeur de la forêt, par le lac Wieleński
$50,458
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Appartement dans Obra, Pologne
Appartement
Obra, Pologne
Surface 450 m²
A vendre 2 parcelles à Obrze, chaque surface de 450m2 Sites situés dans le village pittoresq…
$60,276
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Appartement dans Stary Widzim, Pologne
Appartement
Stary Widzim, Pologne
Surface 19 955 m²
À vendre, terrain de développement pour la construction de maisons unifamiliales
$418,508
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