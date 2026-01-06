Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de propriétés commerciales en Wolomin County, Pologne

1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 1 722 m² dans Marki, Pologne
Propriété commerciale 1 722 m²
Marki, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 1 722 m²
Sol 1/2
A detached house available for rent, suitable for commercial or business activities — ideal …
$2,724
par mois
Agence
OKEASK
Langues
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
