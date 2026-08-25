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Loyer mensuel de propriétés commerciales en Voïvodie de Varmie-Mazurie, Pologne

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Propriété commerciale 46 m² dans Olsztyn, Pologne
Propriété commerciale 46 m²
Olsztyn, Pologne
Nombre de pièces 2
Surface 46 m²
Je présente au bail fonctionnel, clair, bilatéral, bien entretenu appartement de 2 pièces av…
$623
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
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