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Chalets à vendre en Voïvodie de Varmie-Mazurie, Pologne

1 propriété total trouvé
Chalet 10 chambres dans Katno, Pologne
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Chalet 10 chambres
Katno, Pologne
Nombre de pièces 15
Chambres 10
Nombre de salles de bains 5
Surface 345 m²
Nombre d'étages 2
Unique Lakeside Estate for Sale in Masuria | Private Shoreline | Forest | Pond | Investment …
$1,72M
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Caractéristiques des propriétés en Voïvodie de Varmie-Mazurie, Pologne

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