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Appartements à vendre en Tomaszow Mazowiecki County, Pologne

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Appartement 3 chambres dans Tomaszow Mazowiecki, Pologne
Appartement 3 chambres
Tomaszow Mazowiecki, Pologne
Nombre de pièces 3
Surface 46 m²
A vendre Appartement de 3 pièces de 46 m2, situé au 3ème étage dans un immeuble bien entrete…
$88,058
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Agence
Zaitseva Estates
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