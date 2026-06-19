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Mountain View Maisons à vendre en Tatra County, Pologne

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2 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Dzianisz, Pologne
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Maison 2 chambres
Dzianisz, Pologne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 95 m²
Nombre d'étages 1
A vendre une propriété d'investissement unique située à Dzianisz (Gmina Kościelisko) – un ch…
$591,031
T.V.A.
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Vendeur particulier
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Villa 4 chambres dans Koscielisko, Pologne
Villa 4 chambres
Koscielisko, Pologne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 224 m²
Nombre d'étages 2
UNIQUE HOUSE FROM 1934 ON THE BORDER OF ZAKOPANE AND KOŚCIELISKO - STYLISH PROPERTY WITH GIE…
$948,196
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Caractéristiques des propriétés en Tatra County, Pologne

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