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Maisons à vendre en Tatra County, Pologne

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3 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Dzianisz, Pologne
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Maison 2 chambres
Dzianisz, Pologne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 95 m²
Nombre d'étages 1
A vendre une propriété d'investissement unique située à Dzianisz (Gmina Kościelisko) – un ch…
$591,031
T.V.A.
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Vendeur particulier
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English, Русский, Polski
Villa 4 chambres dans Zakopane, Pologne
Villa 4 chambres
Zakopane, Pologne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 224 m²
Nombre d'étages 2
CHAMBRE UNIQUE DE 1934 SUR LE BORDER DE ZAKOPANE ET KO-CIELISKO STYLISH PROPRIÉTÉ AVEC UNE V…
$1,12M
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Villa 4 chambres dans Koscielisko, Pologne
Villa 4 chambres
Koscielisko, Pologne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 224 m²
Nombre d'étages 2
UNIQUE HOUSE FROM 1934 ON THE BORDER OF ZAKOPANE AND KOŚCIELISKO - STYLISH PROPERTY WITH GIE…
$948,196
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Caractéristiques des propriétés en Tatra County, Pologne

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
Bon marché
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