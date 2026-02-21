Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Hôtels à vendre en Tarnowskie Gory County, Pologne

1 propriété total trouvé
Hôtel 922 m² dans Krupski Mlyn, Pologne
Hôtel 922 m²
Krupski Mlyn, Pologne
Surface 922 m²
Nombre d'étages 3
Type d'investissement: Propriété résidentielle avec possibilité de réutilisation et d'expans…
$682,650
