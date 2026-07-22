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Immobilier commercial en Tarnobrzeg County, Pologne

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1 propriété total trouvé
Industrial plot for large business activities, 7 hectares dans Chmielow, Pologne
Industrial plot for large business activities, 7 hectares
Chmielow, Pologne
Terrain industriel à vendre d'une superficie totale de 7 hectares.Toute la zone a été broyée…
$822,000
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