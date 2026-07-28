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Immobilier commercial en Szamotuly, Pologne

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1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 90 m² dans Szamotuly, Pologne
Propriété commerciale 90 m²
Szamotuly, Pologne
Nombre de pièces 3
Surface 90 m²
Appartement exceptionnel de 90 m2 avec une grande terrasse et garage – Szamotuły, ul. Milita…
$157,708
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
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