  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Voïvodie de Sainte-Croix
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Voïvodie de Sainte-Croix, Pologne

2 propriétés total trouvé
Maison dans Przylek, Pologne
Maison
Przylek, Pologne
Surface 18 973 m²
DZIEL 🙂
$393,642
Villa 5 chambres dans Sedziszow, Pologne
Villa 5 chambres
Sedziszow, Pologne
Nombre de pièces 17
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 700 m²
Nombre d'étages 2
For sale a two-story service and residential building with a plot of 1800 m2 in Sędziszów in…
$643,114
