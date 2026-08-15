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Loyer mensuel de Maisons en Swarzedz, Pologne

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3 propriétés total trouvé
Maison dans Swarzedz, Pologne
Maison
Swarzedz, Pologne
Surface 135 m²
Offre de location pour les employés de Swarzędz et des environs – jusqu'à 18 lits
$228
par mois
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
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Maison 5 chambres dans Gruszczyn, Pologne
Maison 5 chambres
Gruszczyn, Pologne
Nombre de pièces 5
Surface 135 m²
Maison moderne 135 m2 de domaine de la chambre A louer une maison confortable et indépendan…
$1,847
par mois
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Maison dans Gruszczyn, Pologne
Maison
Gruszczyn, Pologne
Surface 135 m²
Maison moderne 135 m2 de domaine de la chambre
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