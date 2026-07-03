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Propriétés d'investissement à vendre en Sroda Slaska, Pologne

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Apartamen dans Sroda Slaska, Pologne
Apartamen
Sroda Slaska, Pologne
Surface 2 300 m²
Nombre d'étages 5
Un immeuble d'appartements avec 23 appartements prévus et des places de parking dans le centre-ville
$2,62M
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