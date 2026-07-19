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Maisons à vendre en Srocko Male, Pologne

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1 propriété total trouvé
Maison dans gmina Steszew, Pologne
Maison
gmina Steszew, Pologne
Surface 2 162 m²
A vendre, un chantier de 2162 m2 situé à Srocko Małe, dans la municipalité de Stęszew, comté…
$116,919
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
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Caractéristiques des propriétés en Srocko Male, Pologne

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