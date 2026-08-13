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Maisons à vendre en Sokolow County, Pologne

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1 propriété total trouvé
Maison dans Dolne Pole, Pologne
Maison
Dolne Pole, Pologne
Surface 160 m²
Maison de standing libre à l'état brut fermé – Lower Field, Kaamierz
$174,445
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Sokolow County, Pologne

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