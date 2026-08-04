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Penthouses avec terrasse à vendre en Voïvodie de Silésie, Pologne

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Penthouse 4 chambres dans Bielsko Biala, Pologne
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Penthouse 4 chambres
Bielsko Biala, Pologne
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 190 m²
Sol 5/5
PENTHOUSE AVEC 96 METTRES EN COURS BLANC ET BLANCLa vie privée. Espace. Les vues. Un investi…
$482,312
T.V.A.
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