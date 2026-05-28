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Chalets avec jardin à vendre en Voïvodie de Silésie, Pologne

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1 propriété total trouvé
Chalet 4 chambres dans Częstochowa, Pologne
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Chalet 4 chambres
Częstochowa, Pologne
Nombre de pièces 15
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 3 000 m²
Nombre d'étages 3
VENTE DE MARCHANDISES SANS BROKERSCzęstochowa, IKARA St., prix: 1 300 000 PLNUne propriété d…
$488,406
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