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Propriétées résidentielles à vendre en Sierpc County, Pologne

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1 propriété total trouvé
Maison dans Grabowo, Pologne
Maison
Grabowo, Pologne
Surface 763 m²
Vous cherchez un endroit qui relie la paix de la vie suburbaine avec un accès rapide à la vi…
$71,628
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
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Caractéristiques des propriétés en Sierpc County, Pologne

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