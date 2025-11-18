Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Location longue durée
  4. Chalet

Loyer mensuel de chalets en Pologne

1 propriété total trouvé
LOCATION D'UN BÂTIMENT MULTIFONCTIONNEL - JEDWABNO, PRÈS DE SZCZYTNO dans Jedwabno, Pologne
UP UP
LOCATION D'UN BÂTIMENT MULTIFONCTIONNEL - JEDWABNO, PRÈS DE SZCZYTNO
Jedwabno, Pologne
Surface 900 m²
Nombre d'étages 2
Nous proposons à la location un bâtiment spacieux et multifonctionnel, idéal pour diverses a…
$7,690
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English, Polski, Español
Realting.com
Aller