Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Poznań County
  4. Location longue durée
  5. Studio

Loyer mensuel de studios en Poznan County, Pologne

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Poznan County, Pologne
Studio 1 chambre
Poznan County, Pologne
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
En plein cœur de la rue Kassyusza, sur la rue tranquille mais bien connectée, un spacieux st…
$605
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Promotion S.C
Langues
English, Polski, Français
Realting.com
Aller