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Chalets avec garage à vendre en Voïvodie de Poméranie, Pologne

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1 propriété total trouvé
Chalet 5 chambres dans Dantzig, Pologne
UP UP
Chalet 5 chambres
Dantzig, Pologne
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 196 m²
Nombre d'étages 3
Le site dans le centre-ville avec une maison de rénovation générale ou de démolition, SPECTA…
$647,118
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Caractéristiques des propriétés en Voïvodie de Poméranie, Pologne

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